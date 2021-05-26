أغرب خصام.. هكذا صالح عمار الشريعى عبدالمنعم مدبولى فى ساعة

رغم علاقة الصداقة التي جمعت الموسيقار الكبير عمار الشريعي بالفنان عبدالمنعم مدبولي إلا أن سوء تفاهم تسبب في حالة من الخصام بينهما انتهت بأن لحن "الشريعي" 7 أغنيات لمسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا" في ساعة واحدة لإرضاء صديقه.

في أحد اللقاءات التلفزيونية النادرة تحدث الموسيقار عمار الشريعي عن تلك الأزمة وقال: “خلال تمثيل مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا كنت في لندن أشتري بعض المعدات والتجهيزات للأستديو الخاص بي، والذي كنت أجهزه في تلك الفترة، وكان الفندق الذي أقيم به معروفًا لبعض الأصدقاء وكل يوم كانت تأتيني مكالمة هاتفية تخبرني أن المخرج محمد فاضل يريد مني العودة، حتى جاء يوم اتصل بي الصديق العزيز الشاعر سيد حجاب وأخبرني أن المخرج محمد فاضل سيعطي كلمات الأغنيات الخاصة بالمسلسل للملحن جمال سلامة إذا لم أعد للقاهرة”.

وأضاف: "وبعد عودتي للقاهرة وجدت أن المخرج محمد فاضل قد أعطى العمل للملحن جمال سلامة، لكن لحسن الحظ لم يكن قد أعطاه العمل ولكن قد اتفق معه فقط من خلال الهاتف، وبعدما علم المخرج محمد فاضل بعودتي قال لنكمل العمل من خلال عمار الشريعى، وأنا من طبيعتي حينما ألحن لشخص أعرف سماته الشخصية، ألحن مستحضرًا نبرة صوته، وبما أن الفنان عبدالمنعم مدبولي كان صديقًا عزيزًا استحضرت صوته خلال التلحين وكنت أقلده وأنا ألحن كما أفعل مع أي فنان يتعاطى ألحاني، حتى لا تخرج جملة موسيقية خارجة عنه".

وتابع: "وحينما أرسلت الشريط للفنان عبدالمنعم مدبولي شاملًا اللحن وتقليد صوته لأسهل عليه غناء اللحن، وجدت المخرج محمد فاضل يحدثني في الهاتف بأن مدبولي يرفض استكمال العمل بأي حال من الأحوال وأنه في حالة غضب وثورة شديدة ضدي، وقال إنني قليل الأدب، فطلبته عبر الهاتف وسألته حضرتك زعلان مني ليه، فقال لي مدبولي حضرتك باعت لي شريط لتسخر مني، وهنا شعرت بالقلق أكثر، وأكدت له أنني لم أكن أبدًا أقصد ذلك، وشرحت له أنني كنت أحاول تقمص شخصيته ومعايشته، فقال لي وهل أنا صوتي وحش بهذا الشكل، فقلت له لا العكس هو الصحيح أنت أفضل مني لكن أنا لم أقصد السخرية بالعكس، وبعدما هدأ وشعر بصدقي تقابلنا، ولحنت أغنيات مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا بالمقدمة والنهاية في ساعة لحنت 7 ألحان في وجود الفنان عبدالمنعم مدبولي في ساعة واحدة".