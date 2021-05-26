الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

أيام زمان

أغرب علاقة فنية.. قصة المصور الذى تزوج راقصة شهيرة 15 عامًا

الفنانة سهير زكي
الفنانة سهير زكي

تعد الفنانة سهير زكي عكس الكثير من الفنانين، صاحبة زيجة واحدة في حياتها الفنية من المصور محمد عمارة، وظلت طيلة مشوارها الفني وحتى اعتزالها محافظة على رباط الزواج منه.

وكانت الفنانة سهير زكي أول وأهم من رقصت على أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وتحدثت في أحد اللقاءات التلفزيونية النادرة عن مدى حبها لزوجها وبداية ارتباطهما واهتمامها بأدق التفاصيل في حياته.

وجمع الفنانة سهير زكي لقاء يقدمه الفنان سمير صبري في برنامج أذيع على التلفزيون المصري، وقالت ردًا على بعض الأسئلة: "بالطبع أعرف اسمه الثلاثي، فهو الفنان المصور السينمائي محمد إبراهيم عمارة، وهو من مواليد القاهرة خريج معهد السينما".

وتحدثت سهير زكي عن اللقاء الأول الذي جمعهما، وقالت: "كانت المرة الأولى التي التقيت به خلال تصوير فيلم، وكان يعمل مساعد للكاميرا، وكنت أرقص في الفيلم، وبدأت صداقتنا وكان يطلب لي الغداء في الاستوديو، وأطمأن أنا عليه إذا كان تناول غداءه أم لا، وبدأت قصة الحب حتى ارتبطنا، وكان طاقم العمل يأتي ويجدنا نحن الإثنين وحدنا نتناول الشاي في الكافتيريا الخاصة بالاستديو، وحينما طلب من أسرته التقدم للزواج مني رفض والده كما حدث في أسرتي إلا أننا تغلبنا على تلك العقبات وتزوجنا، ورغم مرور تلك السنوات على زواجنا ما زلت افتخر به وأحبه، فهو لديه عزة نفس ورجولة وعملة نادرة".

وكانت سهير زكي جريئة في أدائها بالرقص الشرقي، وكانت أول راقصة ترقص على أغاني أم كلثوم حتى إن جاء الموسيقار بليغ حمدي لكوكب الشرق وطلب منها مرافقته لترى سهير زكي وهي ترقص على أغنياتها، وبعد مشاهدتها قالت لها أم كلثوم: "كنت ناويلك على نية سودا بس بعد ما شفتك سامحتك لأنك إضافة".

وقد رقصت في فرح نجلة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كما قدمت رقصات أمام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، ورقصت في حضور شاه إيران السابق كما زارت موسكو بدعوة من الجنرال جريتشكو وزير الدفاع السوفيتى إبان حكم الرئيس بريجينيف، وشاركت في أكثر من 50 فيلمًا، واعتزلت الفن في مطلع التسعينات من القرن الماضي لتتفرغ لحياتها الأسرية. 

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