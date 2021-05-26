اتحاد المقاولين اليمنى: 90 مليار دولار قيمة فاتورة إعادة الإعمار فى اليمن

قال صالح محمد الضني، الأمين العام لرئيس اتحاد المقاولين اليمني، إن قيمة إعادة إعمار اليمن تتراوح ما بين 80 إلي 90 مليار دولار، ومن الدولة المانحة السعودية والإمارات، حيث تحتاج اليمن تلك المبالغ كلها لإعادة الإعمار لتلحق وتواكب الدول التي سبقتها، حيث توقفت حركة التشييد والبناء تمامًا منذ 2011.

كما أكد «محمد الضني » لـ «الدستور » علي أهمية وجود مشروعات مهمة كانت قائمة، مثل الطريق الساحلي والطريق السريع الذي يربط ما بين صنعاء وعدن، وهناك مشاريع أخرى مرصود ميزانيتها بتمويل من البنك المركزي، وهناك مقاولين بدأوا بالفعل في العمل حتي 2012، بينما توقف العمل خلال عام 2014 ما عدا جمعيات التعمير الأوربية والأمريكية هي التي مازالت تعمل على إعادة إنشاء اليمن.

2022 بدء إعمار اليمن

وأوضح محمد الضني، أنه من المتوقع البدء الفعلي لإعمار اليمن بعد انتهاء الحرب؛ لأن الدول المانحة مستعدة بالفعل خصوصًا الدول التي ساندت الشرعية مثل الإمارات والسعودية، مؤكدًا أنه سيتم البدء خلال عام 2022.

وكشف "الضني"، أن اليمن سيتم تقسيمها إلى 4 أقاليم، وهو الأمر الغير مهم، فالأهم هو إعادة الأعمار وعودة الحياة، وأن يعيش الشعب اليمني في أمان، مشيرًا إلي أن عدد شركات المقاولات التي تستحوذ على اإعادة الإعمار شركات أجنيبة بنسبة 90 % و10 % من شركات المقاولات اليمينية، وفي حالة وجود تنسيق جيد بين الحكومة اليمينة الحكومات العربية ستدخل شركات المقاولات العربية في مشاريع إعادة الإعمار وفقًا لتغطية خطابات الضمان، حيث تشترط الصناديق الأجنبية الممولة والمقرضة مشاركة شركات المقاولات التابعة لها في إعادة إعمار اليمن.

وأضاف الأمين العام لاتحاد مقاولين اليمن، أن هناك أماكن كثير متضررة بالمحافظات وجميع المصالح الحكومية باليمن متضررة، مثل انقطاع الكهرباء منذ عام 2012 حتى 2021، والتي تعمل منذ ذلك الوقت بالطاقة الشمسية، والبنية التحتية، وشبكات الطرق.

وأعلن الأمين العام أنه كانت هناك نزاعات بين جنوب اليمن والحكومة الشرعية، حيث تم عقد مؤتمر بالرياض العام الماضي لعمل مفاوضات لتهدئة الأوضاع، مؤكدًا على نجاح المؤتمر، وبالفعل استقرت الأوضاع بعدن بين الجابين.