اتحاد المقاولين اليمنى: 90 مليار دولار قيمة فاتورة إعادة الإعمار فى اليمن

اتحاد المقاولين اليمنى: 90 مليار دولار قيمة فاتورة إعادة الإعمار فى اليمن
قال صالح محمد الضني، الأمين العام لرئيس اتحاد المقاولين اليمني، إن قيمة إعادة إعمار اليمن تتراوح ما بين 80 إلي 90 مليار دولار، ومن الدولة المانحة السعودية والإمارات، حيث تحتاج اليمن تلك المبالغ كلها لإعادة الإعمار لتلحق وتواكب الدول التي سبقتها، حيث توقفت حركة التشييد والبناء تمامًا منذ 2011.
كما أكد «محمد الضني » لـ «الدستور » علي أهمية وجود مشروعات مهمة كانت قائمة، مثل الطريق الساحلي والطريق السريع الذي يربط ما بين صنعاء وعدن، وهناك مشاريع أخرى مرصود ميزانيتها بتمويل من البنك المركزي، وهناك مقاولين بدأوا بالفعل في العمل حتي 2012، بينما توقف العمل خلال عام 2014 ما عدا جمعيات التعمير الأوربية والأمريكية هي التي مازالت تعمل على إعادة إنشاء اليمن.
2022 بدء إعمار اليمن
وأوضح محمد الضني، أنه من المتوقع البدء الفعلي لإعمار اليمن بعد انتهاء الحرب؛ لأن الدول المانحة مستعدة بالفعل خصوصًا الدول التي ساندت الشرعية مثل الإمارات والسعودية، مؤكدًا أنه سيتم البدء خلال عام 2022.
وكشف "الضني"، أن اليمن سيتم تقسيمها إلى 4 أقاليم، وهو الأمر الغير مهم، فالأهم هو إعادة الأعمار وعودة الحياة، وأن يعيش الشعب اليمني في أمان، مشيرًا إلي أن عدد شركات المقاولات التي تستحوذ على اإعادة الإعمار شركات أجنيبة بنسبة 90 % و10 % من شركات المقاولات اليمينية، وفي حالة وجود تنسيق جيد بين الحكومة اليمينة الحكومات العربية ستدخل شركات المقاولات العربية في مشاريع إعادة الإعمار وفقًا لتغطية خطابات الضمان، حيث تشترط الصناديق الأجنبية الممولة والمقرضة مشاركة شركات المقاولات التابعة لها في إعادة إعمار اليمن.
وأضاف الأمين العام لاتحاد مقاولين اليمن، أن هناك أماكن كثير متضررة بالمحافظات وجميع المصالح الحكومية باليمن متضررة، مثل انقطاع الكهرباء منذ عام 2012 حتى 2021، والتي تعمل منذ ذلك الوقت بالطاقة الشمسية، والبنية التحتية، وشبكات الطرق.
وأعلن الأمين العام أنه كانت هناك نزاعات بين جنوب اليمن والحكومة الشرعية، حيث تم عقد مؤتمر بالرياض العام الماضي لعمل مفاوضات لتهدئة الأوضاع، مؤكدًا على نجاح المؤتمر، وبالفعل استقرت الأوضاع بعدن بين الجابين.