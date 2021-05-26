الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

فى أول رد له.. دكتور علوم الإسكندرية يشتبك مع الطلاب على «فيسبوك»

الدكتور محمود مرسي
الدكتور محمود مرسي

علق الدكتور محمود مرسي، أستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، على حالة الغضب التى انتابت طلاب الكلية بعد قرار ترقيته. 

وشن الطلاب حملة على منشور قرار ترقية الدكتور محمود مرسي، عبر الصفحة الرسمية للكلية، والتي وصلت إلى تحقيق تفاعل "أغضبنى" من حوالى 130 ألف مستخدم. 

ودخل أستاذ الكيمياء، في سجال مع أحد المعلقين على القرار قائلًا: "أنا لو باخد للطلبة غياب وأروحهم بدری وأتغاضى عن ريبورت المعمل.. واللي يجي متأخر بعدها ساعة أدخله وأديله درجات زيه زى اللى واقف بيشتغل في المعمل وتعب کنت خدت مليون لاف".

رد الكلية على موجة الغضب

وعلى الجانب الآخر قامت الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية بغلق خاصية التعليقات، بالإضافة إلى أن الدكتور محمود مرسي قام بغلق جميع حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مكتفيًا بالصمت.

علوم الإسكندرية جامعة الإسكندرية دكتور محمود مرسى طلاب جامعة الإسكندرية غضب الطلاب

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