ضبط مسجل حاول سرقة فيلا إلهام شاهين بكرداسة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغًا من الفنانة إلهام شاهين يفيد تسلق شاب سور الفيلا لسرقتها.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة وأكتوبر إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه لعرضه على النيابة التي باشرت التحقيقات.

مواد عقوبة السرقة في القانون

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

يعاقب بالحبس مع الشغل، على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة، وعلى السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، وعلى السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني، وعلى السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر، وعلى السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

كما يعاقب على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة، وعلى السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .