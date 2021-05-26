فلسطين والبرازيل تبحثان التعاون الاقتصادى وإعادة إعمار غزة

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، والسفير البرازيلي الجديد لدى دولة فلسطين أليساندرو وارلي كاندياس، اليوم الثلاثاء، أهمية تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الامتيازات التي توفرها اتفاقية الميركسور.



وأبلغ السفير كاندياس، الوزير العسيلي - خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد برام الله وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - مصادقة البرازيل على الاتفاقية، والتطلع قدمًا لإنهاء إجراءات المصادقة من الجانب الفلسطيني عليها لغاية دخولها حيز التنفيذ، مشددًا على عودة بلاده إلى سياقها التاريخي كموقف داعم للشعب الفلسطيني وقضيته، ورغبتها في المشاركة بإعادة إعمار القطاع وتقديم الدعم اللازم.



وأشار الجانبان إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وما خلفه من خسائر فادحة، بشريًا واقتصاديًا، والحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي؛ لتقديم الاستجابة العاجلة لإغاثة الشعب في القطاع وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.



واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل بين القطاعين الخاص الفلسطيني والبرازيلي؛ لبحث فرص الاستثمار ومجالات التعاون بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنًا مع الفلسطينيين، وتنديدًا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.