الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة: نشر سفينة حربية بريطانية ببحر الصين يؤجج التوترات بين لندن وبكين

سفينة حربية
سفينة حربية

 رجحت صحيفة "اكسبريس" البريطانية احتمالية أن يؤدي أول نشر تشغيلي لسفينة البحرية الملكية "الملكة إليزابيث" في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، إلى تأجيج التوترات بين لندن وبكين.


وذكرت الصحيفة أن السفينة الحربية البالغ تكلفتها 3 مليارات جنيه إسترليني انطلقت من قاعدة بورتسموث البحرية لنشرها لمدة 28 أسبوعًا إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.. مشيرة في هذا الإطار إلى أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس حذر من تزايد قوة الصين البحرية.


ووفقا للصحيفة فإنه يُنظر إلى مغادرة السفينة في نهاية الأسبوع الماضي على أنها لحظة تاريخية، حيث تهدف المملكة المتحدة إلى بناء سياستها الخارجية الجديدة خارج الاتحاد الأوروبي.. غير أن قضية بحر الصين الجنوبي أثارت غضب دبلوماسيي الصين، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: "ستواصل الصين اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادتها الوطنية وأمنها".


ولفتت الصحيفة البريطانية إلى قيام البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بالمزيد من التدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة المتنازع عليها في الأسابيع الأخيرة، منوهة إلى أن المناورات التي أجرتها بكين وآخرها يوم الاثنين الماضي كانت تهدف إلى إعادة تأكيد سلطتها وسيادتها في المنطقة.

 و علي صعيد آخر قالت الصين ، إن سفينة حربية أميركية دخلت مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة في بحر الصين الجنوبي، الأسبوع الماضي في أحدث تراشق بين البلدين فيما يتعلق بمطالبات بكين بالسيادة في هذا الممر المائي.

 

وقالت قيادة القطاع الجنوبي بالجيش الصيني إن السفينة الحربية الأميركية "كيرتس ويلبور" دخلت المياه بالقرب من جزر باراسيل دون إذن، وأضافت أن سفنها وطائراتها تعقبتها.

 

وأضافت أن الصين تعترض على التحرك الأميركي الذي قالت إنه يمثّل "انتهاكاً" لسيادتها و"يقوض السلم و الاستقرار بالمنطقة".

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