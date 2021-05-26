دراسة: مخدر«تابيرنثالوج» يصحح العجز السلوكى الناجم عن الإجهاد

كشفت دراسة جديدة تم فيها التركيز على الآثار الضارة للإجهاد، أن الحصول على جرعة واحدة من مخدر"تابيرنثالوج" (TBG) يمكنها تصحيح العجز السلوكي الناجم عن الإجهاد، بما في ذلك القلق وعدم المرونة الإدراكية، كما أنها تعزز إعادة نمو الروابط العصبية واستعادة الدوائر العصبية في الدماغ التي تم تعطيلها بسبب الإجهاد.

وأفاد الدكتور يوهي زيهو، أستاذ علم الأحياء الجزيئي والخلوي والنمو في جامعة كاليفورنيا، بأن البيانات الأولية أكدت أن جرعة واحدة من العقار قادرة على إحداث هذه التأثيرات الإيجابية في غضون يوم واحد.

يشار إلى أن الإجهاد يؤدي إلى تعطيل الاتصالات بين الخلايا العصبية، ويغير الدوائر العصبية، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين الإثارة والتثبيط.

أعراض الإجهاد البدني:

1- الإصابة بالأرق و اضطرابات النوم.

2- صعوبة التركيز و تشتت الذهن.

3- الخمول والكسل طوال اليوم.

4- سرعة دقات القلب و الشعور بالغضب.

5- الشعور بالصداع و الدوخة مع الشعور بالثقل في الكتفين و اليدين.

6- الضعف العام.

7- الإصابة ببعض مشكلات الجهاز الهضمي و منها التقيؤ و الشعور بالغثيان.

كيفية التخلص من الإجهاد البدني:

1- من المهم أخذ قسط كافٍ من النوم، ويجب الحرص على الابتعاد عن السهر حتى يتم التخلص من الإجهاد و الإرهاق حتى يستعيد الجسم نشاطه استعدادًا ليوم جديد.

2- من المهم جدًا الحرص على تناول كثير من السوائل خلال اليوم و خاصة الماء.

3- عند الاستيقاظ من النوم عليك بالاستحمام، و هذا لأن الماء البارد أو الفاتر يساعد على تحفيز الدورة الدموية.

4- ممارسة التمرينات الرياضية التي تساعد على الاسترخاء، ومنها اليوجا، التي تساعد على التخلص من الإجهاد البدني.

5- متابعة الطبيب عند استمرار حالة الإجهاد البدني لمعرفة السبب وراء حدوثه وعلاجه بالشكل الصحيح.