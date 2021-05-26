إجراء عمليتى ولادة لسيدتين مصابتين بكورونا فى مستشفى قنا العام

نجح فريق طبي بمستشفى قنا العام، بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، في إجراء عمليتي ولادة لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا ومحجوزتين بقسم العزل للعلاج من الفيروس.

وأجرى عمليتي الولادة، الدكتور هيثم وشاحي، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد عدلي هاشم، طبيب نساء وتوليد، والدكتور حسن مبارك، أخصائي تخدير، بإشراف الدكتور محمود عبدالرحيم داوود، رئيس قسم النساء والتوليد، ومتابعة الدكتورة إنجي خلف، أخصائي الباطنة ورئيس قسم العزل.

عاون الفريق الطبي، طاقم تمريض مكون من "أسماء عاشور، أسماء يوسف، نجوى حمادي، إيمان محمود" وأحمد ماضي، تعقيم العمليات.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إنه استمرارًا لجهود الأطقم الطبية والتمريض في تسجيل نتائج مميزة في التعامل مع مرضى فيروس كورونا بقسم العزل، أجريت مساء اليوم عمليتي ولادة ناجحتين لسيدتين في العقد الثالث من العمر، ومصابتين بفيروس كورونا.

وأضاف الديب، بأن السيدتين بحالة جيدة وكذلك أطفالهما، حيث أنجبت الأولى طفلًا، والأخرى أنثى، وتخضعان لفترة ملاحظة، لضمان تماثلهما التام للشفاء.

وأشار الديب إلى أن المستشفى لا يتوانى عن تقديم كافة الدعم للمرضى بمختلف الأقسام حتى يتم التعافي والشفاء التام، وخاصة مرضى فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قد أعلن عن تعافي وخروج 109 من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الصحية، بمستشفيات العزل بالمحافظة، وذلك بعد التأكد من سلبية المسحة لجميع المتعافين، مؤكدا أن الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ملتزمة تماما بالبروتوكول العلاجى الذى أقرّته وزارة الصحة والسكان وهو ما ساهم فى تحقيق نسب شفاء عالية بين المرضى بمستشفيات المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الطبية تبذل أقصى جهد من أجل رعاية وتقديم الدعم الطبي والنفسي لمرضي فيروس كورونا بمستشفيات العزل من أجل تعافيهم وسلامتهم، لافتا إلى أن المحافظة شهدت مؤخرا تراجعا ملحوظا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وناشد المواطنين ضرورة الاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على معدلات الانخفاض فى الإصابات.