«المغازى»: متانة العلاقات المصرية السعودية تكشف قدرتها على مواجهة التحديات

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على متانة العلاقات المصرية السعودية وتشعبها في مختلف المجالات وعمق الصداقة بين البلدين لمواجهة مختلف التحديات والأزمات.

وأضاف "المغازي"، في بيان له، أن العلاقات القوية بين مصر والسعودية تؤكد أن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق بتعاون الأجهزة الحكومية أو في مجال القطاع الخاص، كما تشهد تطورًا مستمرًا.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية إلى اللقاء الذي عقده الرئيس السيسي مع الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث شدد الرئيس السيسي على الصلات المتينة بين مصر والسعودية في شتى المجالات وحرص القيادتين على تطويرها باستمرار.

وأوضح "المغازي"، أن السنوات الأخيرة شهدت تمتينا للعلاقات بين الدولتين، باعتبار أن مصر والسعودية هما حجر الزاوية والاستقرار في المنطقة برمتها.

وأكد "المغازي"، أن مصر تقف ثابتة في الدفاع عن الأمن القومي العربي والخليجي، وتعتبر أن المساس بأمن السعودية سواء عبر الميليشيات الحوثية أو غيرها مساسًا بالأمن القومي العربي بأكمله.

وأشار "المغازي" إلى وجود العديد من آفاق العمل السياسي والاقتصادي والثقافي المشترك بين القاهرة والرياض خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل الوزير تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار تركي آل الشيخ نقل للرئيس تحيات وتقدير جلال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الرئيس السيسي من جانبه على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الشراكة بينهما استراتيجية وبناءة على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، سواء فيما يخص تعاون الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص في البلدين، وأنها تشهد تطورًا مستمرًا، وتحقق نتائج إيجابية ومثمرة على صعيد التنمية والاقتصاد والاستثمار والترفيه.

كما أكد الرئيس على أن القيادتين والحكومتين المصرية والسعودية تسعيان دومًا إلى مزيد من التواصل والتشاور والتنسيق والتعاون في سبيل تقوية أواصر الأخوة الصادقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتجاوز أي تحديات وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، متطلعين نحو آفاق أوسع من الإنجاز والإسراع في تحقيق الأهداف المشتركة.