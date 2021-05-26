الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس تسويق السياحة الثقافية: أعداد من السائحين بدأت التوافد على الأقصر

السياحة فى الأقصر
السياحة فى الأقصر

أكد محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن هناك أعداد من السائحين بدأت في التوافد على الأقصر قادمة من روسيا عن طريق مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الأقصر، مشيرا إلى أن هذه هي سابقة جديدة وخاصة أن من المعروف عن السائح الروسي تفضيله السياحة الشاطئية بشرم الشيخ والغردقة وتوجة نوعية جديدة منهم للسياحة الثقافية مؤشر جيد للصعيد خاصة أن نوعية السائح الروسي المتواجدة بالأقصر ذات إنفاق مختلف عن معتادة السفر للسياحة الشاطئية.

 

وأضاف أن هناك حجوزات من السوق الإسباني خلال شهر يوليو وحجوزات من السوق الأمريكي على الأقصر خلال شهر سبتمبر المقبل، كما أن الطيران الروماني سيقوم بفتح مكتبه بالأقصر مما يبشر بعودة أسواق شرق أوروبا.

 

وأضاف عثمان في تصريحات للدستور، أن من المقرر افتتاح طريق الكباش العالمي نهاية شهر يونيو المقبل، لافتًا إلى أنه لابدَّ من وجود تنظيم قوى لهذا الحدث، وأن تقام له احتفالية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وطالب عثمان بالإسراع بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأقصر وأسوان أسوة بجنوب سيناء والبحر الأحمر، موضحًا أن هناك قاعدة بيانات للعاملين بشركات السياحة، ويمكن للجنة التنسيق مع محافظة الأقصر والجهات المعنية لتوفير أماكن لتطعيم العاملين بالقطاع بشكل آمن ومنظم.

 

يشار إلى أن طريق الكباش الفرعوني هو أضخم مشروع عالمي يربط معبد الأقصر ومعابد الكرنك لمسافة 2700 متر، بطريق احتفالات ملوك الفراعنة منذ آلاف السنين، ولكن بحلول أحداث يناير توقف المشروع، وعادت وزارة الآثار، عقب ثورة 30 يونيو، وبالتحديد في عام 2017، لتبدأ من جديد في استكماله، تمهيدًا لوضعه على الخريطة السياحية، ويضم عدة تماثيل على الجانبين بطول الطريق، من معبد الأقصر وحتى مجمع معابد الكرنك.

سياحة الأقصر الكباش حجوزات روسيا تسيير رحلات

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