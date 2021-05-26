الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

300 مليون جنيه لاستكمال إنشاء جامعة أسيوط الجديدة خلال 2021

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 300 مليون جنيه لاستكمال إنشاء أكبر جامعة تكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 13.2 ألف م2، وتضم 10 قاعات دراسية، و14 معمل، وتتضمن العديد من البرامج التعليمية التطبيقية مثل ميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.


أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط شملت أيضًا استكمال إنشاء مبنى مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بتكلفة 42 مليون جنيه، استكمال المعهد الفنى المتكامل بأسيوط بتكلفة 35 مليون جنيه.
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد الكليات بجامعة أسيوط يبلغ 20 كلية تمثل 3.9% من إجمالى الجمهورية، ويبلغ إجمالى الطلاب المقيدين 82.2 ألف طالب نسبة الإناث 53.9% ، فيما يقدر إجمالى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 4016 عضو، بمتوسط 20 طالب لكل عضو هيئة تدريس.
 

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة أسيوط يصل إلى 392 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 7,1 مليار جنيه بنسبة زيادة 16% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2.8% من الاستثمارات العامة الموزعة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 34,5%، ويخص قطاع البترول 741 مليون بنسبة 10,4%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 841,2 مليون جنيه بنسبة 11,8%، ويخص قطاع النقل 1,3 مليار جنيه بنسبة 17,7%، وقطاع التعليم العالي 644 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 16,7%.

التخطيط مشروعات جامعة أسيوط الخطة الاستثمارية استثمارات

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