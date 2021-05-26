الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

الثانوية العامة

وزير التعليم: «سنطبق قانون الغش بحذافيره فى امتحانات الثانوية العامة»

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لم تعمل على منع الغش أثناء الامتحانات التجريبية لأن تكلفته عالية جدا يتم توفيرها للامتحان الرسمي للثانوية.

وأضاف الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، "الطالب الذي لم ينضج بعد ليعلم أن مصلحته في امتحان تجريبي أن يحاول ويجرب ويعتمد على نفسه ويهدر بنفسه هذه الفرصة فهو الخاسر حقيقة ولن يؤذي غيره في هذه الامتحانات التجريبية".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه فى الامتحان الرسمي تكون الأمور مختلفة تماما وسيتم تطبيق قانون الغش بحذافيره، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بها كل الأجهزة الأمنية، ومن يحاول وقتها فهو من يتحمل نتيجة أفعاله.

وكان وزير التربية والتعليم  قد أكد أن الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة سوف تنعقد في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبناءهم في مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائي، ولا يجب إسقاط هذه التجربة على الامتحانات النهائية.

وأوضح وزير التعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أن وزارة التربية والتعليم،  قامت باختبار الشبكات بالامتحان التجريبي الأول، وتابع وزير التعليم قائلا: "ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثاني كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو أننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائي".

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه في امتحانات الثانوية العامة النهاية المقررة في 4 يوليو المقبل، لن يسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية، وسيكون الامتحان في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة.

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