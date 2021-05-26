الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ختام فاعليات البرنامج التدريبى للقيادات بجامعة الوادى الجديد

رئيس جامعة الوادي
رئيس جامعة الوادي الجديد

 اختتم الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم، فاعليات البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود الكـيلاوي مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك بقاعة التدريب بالمبنى الإداري.

وقال الدكتور محمود الكـيلاوي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الوادي الجديد، أن اليوم هو الأخير من البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة ثلاث أيام متتالية، اشتملت على ثماني موضوعات، منها التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، والجوانب المالية والقانون في الجامعات، والقضايا القومية ومكافحة الفساد، وإدارة الأزمات والمخاطر، وتنمية الموارد الذاتية للجامعة.

وشارك في ختام فاعليات البرنامج التدريبي الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث قدم  دورة عن تنمية الموارد الذاتية للجامعة، والتي تناول فيها سبل تنمية الموارد الذاتية للجامعة من برامج أكاديمية، وبرامج بينية حديثة، ومشروعات بحثية ومشروعات تطوير معامل، وبروتوكولات تعاون، وإنشاء وحدات ذات طابع خاص، وإعلانات.

كما شارك في محاضرات اليوم الأخير المستشار إبراهيم جلال، المستشار القانوني للجامعة، بمحاضرة حول الجوانب القانونية في الجامعات. 

وحاضر في البرنامج التدريبي أيضًا، الدكتور محمد محمود، المستشار البيئي للجامعة، بمحاضرة عن إدارة الأزمات والمخاطر، كما تطرق إلى دور الجامعة في الارتقاء بمجتمع الوادي الجديد في شتى المجالات من أجل النهوض بالمجتمع من الجوانب البيئية والاجتماعية.

 من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، على أهمية تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يساهم في بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية، وخلق كوادر قادرة على تحمل المسؤولية على أساس أكاديمي، كما ثمن دور مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

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