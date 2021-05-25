الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحصائية: تراجع حاد في فاتورة استيراد التبغ والشاي خلال 2021

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

تراجعًا ملحوظًا شهدته فاتورة إنفاق المصريين على استيراد التبغ والشاي خلال مطلع العام الحالي 2021، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى أن واردات تبغ ورق دخان سجلت 10.5 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالي 2021 مقابل 113.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 103.3 مليون دولار خلال عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ سجلت تراجعًا إلى حدود 16.8 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 62.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 45.6 مليون دولار خلال عام، كما تراجعت واردات مصر من شاى إلى حدود 35.3 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 35.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 108 ألف دولار خلال عام.

يشار إلى أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت 2.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 2.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 119 مليون دولار خلال عام، بينما سجلت واردات مصر من السلع المعمرة ارتفاعًا إلى حدود 1.158 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 1.153 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.5 مليون دولار خلال عام.

كانت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد سجلت 12.1 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2021 مقابل 12.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، فيما سجلت الجملة العمومية للصادرات المصرية لـ 5.5 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 33.3 مليون دولار خلال عام.

الاحصاء صادرات واردات مصر تبغ شاي

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

الرئيس السيسى يطمئن على الفنان شريف الدسوقى.. ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة

وزير التعليم يكشف مصير الثانوية العامة وموعد جدولها ٢٠٢١

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

4 عوامل تنذر بضياع الدورى على الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس