إطلاق أول دليل استرشادى مصرى لـ«المسالك البولية».. وعادل عدوى: حدث مهم وإضافة للمنظومة الطبية

أطلقت الجمعية الطبية المصرية لأبحاث المسالك البولية بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والجمعية الطبية المصرية، أول دلائل استرشادية مصرية لعلاج أمراض المسالك البولية، باعتباره أحد التخصصات الدقيقة والهامة في مجال الطب.

وأكد الدكتور عادل عدوى، رئيس الجمعية الطبية المصرية، ووزير الصحة الأسبق، أن دور الدلائل الاسترشادية للممارسة الطبية هامة لحماية الطبيب والمريض، داعيا كافة التخصصات أن تحذوا حذو جمعية أبحاث المسالك البولية المصرية، بما يمكن من عمل سجلات قومية تخرج خريطة مرضية كاملة عن مختلف الأمراض في مصر.

وقال الدكتور عادل عدوى إن هذا المشروع يعد من أهم مشروعات الجمعية الطبية لتحديث وتطوير الخدمة الطبية ومراعاة حقوق المرضى فى تلقى خدمات طبية على أعلى مستوى، وحق الطبيب في اتباع أحدث الدلائل الاسترشادية للخدمات الطبية لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات العلمية مما ينعكس بالضرورة على مستويات تقديم الخدمات الطبية ويساهم في عمل المشروع القومي للسجلات القومية للأمراض، وهام للتدخلات الطبية والجراحية المختلفة مما يساهم في إعادة رسم معالم الخريطة الصحية، وتخطيط المشروعات البحثية الطبية لكافة المعاهد البحثية في عموم الجمهورية.

واشترك فى عمل هذه الدلائل الاسترشادية نخبة كبيرة من أساتذة وخبراء جراحة المسالك البولية وتخصصاتها الدقيقة بإشراف الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية بقيادة الدكتور محمد شلبى ومقرر البرنامج أ.د شريف مراد الذى أشار إلى الجهد المبذول من حوالى ٨٠ أستاذًا من الجامعات والمعاهد التعليمية، حتى تم الانتهاء من هذا الإصدار الذى يعد حدثًا تاريخيًا للممارسة الطبية المبنية على الدليل.

دليل استرشادى مصرى لـ المسالك البولية

دليل استرشادى مصرى لـ المسالك البولية

دليل استرشادى مصرى لـ المسالك البولية

دليل استرشادى مصرى لـ المسالك البولية

دليل استرشادى مصرى لـ المسالك البولية