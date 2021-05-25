الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز: «مش كل الفنانين مليونيرات.. رفقًا بشريف الدسوقى وأمثاله»

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفنان شريف الدسوقي مر بظروف صحية سيئة فكان مصابا بالسكر، وقدمه تأثرت، وأجرى عملية بتر لقدمه.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن شريف الدسوقي مر بظروف قاسية جدا، لافتا إلى أن الناس تتعامل مع الفنانين على أنهم مليونيرات، وهذا غير حقيقي.

وتابع: "الفنانين زيهم زي أي فئة، فيهم أغنياء جدا زي عادل إمام وعمرو دياب وغيرهم، وفيهم فقراء جدا زي شريف الدسوقي وغيره أيضًا من الفنانين، فرفقا بهؤلاء".

التفاصيل..

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

الرئيس السيسى يطمئن على الفنان شريف الدسوقى.. ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة

وزير التعليم يكشف مصير الثانوية العامة وموعد جدولها ٢٠٢١

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

4 عوامل تنذر بضياع الدورى على الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس