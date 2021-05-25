الباز: «مش كل الفنانين مليونيرات.. رفقًا بشريف الدسوقى وأمثاله»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفنان شريف الدسوقي مر بظروف صحية سيئة فكان مصابا بالسكر، وقدمه تأثرت، وأجرى عملية بتر لقدمه.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن شريف الدسوقي مر بظروف قاسية جدا، لافتا إلى أن الناس تتعامل مع الفنانين على أنهم مليونيرات، وهذا غير حقيقي.

وتابع: "الفنانين زيهم زي أي فئة، فيهم أغنياء جدا زي عادل إمام وعمرو دياب وغيرهم، وفيهم فقراء جدا زي شريف الدسوقي وغيره أيضًا من الفنانين، فرفقا بهؤلاء".