الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أشرف زكى يشكر الرئيس السيسى لتوجيهاته بصرف معاش استثنائى للفنان شريف الدسوقى

أشرف زكي
أشرف زكي

قدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بحالة الفنان شريف الدسوقى، الذى خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى، مثمنًا تقدير القيادة السياسية للفن.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة الفنان شريف الدسوقي، وصرف معاش استثنائي له.

وكشف نقيب المهن التمثيلية خلال تصريحات له على فضائية «أون» الفضائية، عن الحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي، مؤكدًا أنه في حالة صحية جيدة ومطمئنة، لافتًا إلى أنه أصيب بالقدم السكري، وزادت مضاعفاته، وأضطر للخضوع لعملية جراحية أمس لبتر ساقه.
وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التكفل برعاية وعلاج الفنان شريف الدسوقى في أزمته الصحية، وهو القرار الذى لاقى ترحيبًا كبيرًا من نقابة المهن التمثيلية التي أصدر رئيسها الفنان أشرف ذكى بيانًا توجه خلاله بالشكر للشركة.

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