الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل التعاون الروسي السعودي لتطوير تقنيات الهيدروجين وتخزين الطاقة

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

عرضت روسيا، اليوم الثلاثاء، على المملكة العربية السعودية مقترحاً لإنشاء مجموعة عمل مشتركة بشأن مصادر الطاقة المتجددة منها تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين.

وقال ألسكندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، فى هذا الشأن خلال اجتماع اللجنة الوزارية الروسية السعودية المشتركة، إن هناك إمكانات هائلة لتطوير كل من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بين بلداننا، حسب وكالة تاس الروسية.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أهمية التعاون مع السعودية من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدعم الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات الهيدروجين منخفضة الكربون.

كما أشار «نوفاك» إلى أهمية مواصلة التعاون مع السعودية في التكنولوجيا والاستثمار، بما في ذلك في طاقة الهيدروجين.

ويكتسب الهيدروجين أهمية خاصة، بصفته وقودًا صديقًا للبيئة مستقبلًا، ويُطرح وسيلةً لتخليص قطاعات الصناعات الثقيلة والنقل كثيفة الانبعاثات من الكربون.

تتنافس روسيا مع السعودية على المرتبة الأولى في تصدير النفط، فضلًا عن احتلالها المرتبة الثالثة في مبيعات الفحم، إلّا أنها تعدّ في المرتبة الأخيرة بين دول مجموعة الـ20، التي أعلنت سياسات التحوّل للطاقة المتجددة.

وأوضح ألسكندر نوفاك أن لدى روسيا والسعودية إمكانات هائلة لتطوير مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة.

وأطلقت السعودية قبل أشهر، أكبر مشروع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، بالاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين والأمونيا، كما لديها مشاريع ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأزرق، الذي يعتمد على الوقود التقليدي، مع تقنيات إضافية لاختزان الكربون.

كما تعتزم السعودية إقامة مصنع في مدينة نيوم، باستثمارات 5 مليارات دولارلإنتاج الهيدروجين من الطاقة الشمسية بدءًا من عام 2025، ضمن هدفها إنتاج 50% من احتياج الطاقة لديها عبر الطاقة المتجددة، بحلول 2030.

روسيا المملكة العربية السعودية السعودية الهيدروجين تخزين الطاقة تقنيات الهيدروجين وتخزين الطاقة تفاصيل التعاون الروسي السعودي

مواد متعلقة

«أبيكورب»: مصر تدخل سباق الهيدروجين الأخضر والأمونيا بفضل الغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

الرئيس السيسى يطمئن على الفنان شريف الدسوقى.. ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة

وزير التعليم يكشف مصير الثانوية العامة وموعد جدولها ٢٠٢١

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

استقبله السيسي.. مَن هو وزير خارجية قطر الذي دعا الرئيس لزيارة الدوحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس