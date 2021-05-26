الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

«التعليم» توضح كيفية كتابة خطوات حل بعض مسائل الرياضيات والعلوم في امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قررت تسليم طلاب الثانوية العامة ورقة بيضاء مؤمنة أثناء الامتحانات الإلكترونية التي تحتوى على أسئلة تتطلب كتابة خطوات لحلها لبعض مسائل الرياضيات والعلوم، تيسيرا على الطلاب، موضحا أن الطالب يتسلم الورقة في اللجنة وليس مسموحا الدخول بأخرى من الخارج.

وكان وزير التربية والتعليم أكد أن الوزارة سوف تنشر استبيانا لطلاب القسم العلمي كى يختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا وعلى أساس الإجابة سوف يتم إرسال امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة اللتي يفضلها.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان "تعريب الجيولوجيا (مشكلة مزمنة)"، مطالبا من الطلاب الانتظار للإعلان عن نشر هذا الاستبيان في الأيام المقبلة.

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