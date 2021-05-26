الأربعاء 26 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 26-5-2021 فى مصر

الدولار
الدولار

يوضح “الدستور” في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 26-5-2021 في مصر.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

حققت الورقة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا، في بداية التعاملات اليومية، نحو 15.61 جنيه للشراء - وسعر البيع 15.71 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات اليومية، بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، نحو 15.60 جنيه للشراء - وسعر البيع 15.70 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib

وشهد  سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء - وسعر البيع 15.72 جنيه، وذلك في بداية التعاملات اليومية.

سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي

وفي بداية التعاملات اليومية، وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء - وسعر البيع 15.72 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

حقتت الورقة الخضراء في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري أستقرارًا وثباتًا، في بداية التعاملات اليومية، نحو 15.60 جنيه للشراء - وسعر البيع 15.70 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة

وفي بداية التعاملات اليومية، وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة اليوم أمام الجنيه المصري، نحو 15.62 جنيه للشراء - وسعر البيع 15.72 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات اليومية، وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء - وسعر البيع 15.71 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة

وتداول سعر الورقة الخضراء في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو 15.62 جنيه للشراء - وسعر البيع 15.72 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي في بنك المصرف المتحد

وسجلت الورقة الخضراء في بنك المصرف المتحد اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو 15.62 جنيه للشراء - وسعر البيع 15.72 جنيه.

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