مهلة 10 أيام لشركات السياحة بالإسكندرية لإسال قاعدة بيانات العاملين

كشف علي المناسترلي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع الإسكندرية، أنه تم إمهال شركات السياحة لمدة 10 أيام لإرسال قاعدة بيانات العاملين لديهم إلى الغرفة، وذلك لإرسالها إلى مسئولى الصحة لبدء تلقى جرعات اللقاح.

وأوضح "المانسترلى"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الغرفة تواصلت مع مسئولي وزارة الصحة بالإسكندرية للتنسيق لتطعيم أصحاب شركات السياحة والعاملين بها في مقر الغرفة بالإسكندرية، وذلك بدلا من وضعهم على قوائم الانتظار في مكاتب الصحة لإعطائهم الأولوية فى الحصول على التطعيم في يوم محدد.

وأشار "المناسترلى" إلى أن مسئولى الصحة قد أبدوا تعاونهم، ويتم حاليًا التحضير لبدء تلقى اللقاح، وخاصة أن التطعيم ضد فيروس كورونا أصبح من اشتراطات السفر والتنقل بين الدول، ولعودة الحياة لطبيعتها فى قطاع السياحة، لافتا إلى أن الغرفة قامت بهذة المبادرة لصالح شركات السياحة، بالإضافة إلى دورها المجتمعى للمساهمة في الحد من اّثار جائحة كورونا والتى كانت لها آثار سلبية على قطاع السياحة عامة وشركات السياحة على وجه الخصوص، وما فرضته الظروف من حتمية تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ليتاح لقطاع السياحة العودة كما كان عهده.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بدأت حملة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر وقد أوشكت الحملة على الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالفنادق وشركات السياحة والبازارات السياحية بالمحافظتين، وتجرى حاليا التجهيزات لبدء فى تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالقاهرة.

وقد أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن توفير الوزارة للتطعميات للعاملين بالقطاع السياحي باعتباره من القطاعات الحيوية التى تستهدفهم الدولة لتلقيهم جرعات اللقاح لتعاملهم المباشر مع الوافدين من الخارج، وخاصة أن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بهذا القطاع يرسل رسائل طمأنة للسائحين للقدوم إلى مصر.