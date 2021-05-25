أبرزها الموبايلات والسيارات.. «الإحصاء» يكشف ارتفاع واردات السلع المعمرة خلال 2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من السلع المعمرة سجلت ارتفاعًا إلى حدود 1.158 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 1.153 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.5 مليون دولار خلال عام.



ولفت تقرير جهاز الإحصاء، إلى ارتفاع واردات مصر من السيارات لـ 566.4 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 546 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 20.3 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات مصر من هواتف محمولة للأفراد إلى 261.7 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 241.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت 20.5 مليون دولار خلال عام.



أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من ثلاجات سجلت ارتفاعًا لـ 27.1 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 19.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 7.8 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت واردات غسالات من 4.6 مليار دولار لـ 8.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



بينما تراجعت واردات مصر من أثاث إلى 22.9 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 32.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 9.5 مليون دولار، كما تراجعت واردات أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها لـ 1.6 مليون دولار مقابل 1.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم بلغت 12.1 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2021 مقابل 12.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، فيما سجلت الجملة العمومية للصادرات المصرية لـ 5.5 مليار دولار خلال أول شهريت من عام 2021 مقابل 5.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 33.3 مليون دولار خلال عام.