الأربعاء 26 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يثمن الجهود المبذولة بمركز قواعد بيانات الرسائل العلمية

المحرصاوي
المحرصاوي

ثمن  الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الجهود التي بذلت بمركز قواعد بيانات الرسائل والأبحاث العلمية بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور عبد الله سرحان، عميد الكلية، والدكتور محمد حسن سبتان، وكيل الكلية، ورؤساء القطاعات بالكلية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للكلية يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ للاطلاع على المجهودات المبذولة في المركز، حيث استمع رئيس الجامعة إلى وصف تفصيلي عما أنجز داخل مركز قواعد البيانات؛ من الانتهاء من تسجيل وأرشفة نحو 25 ألف رسالة علمية (ماجستير- دكتوراه) شملت القطاعات الثلاثة؛ اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون.


 وقال عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، إن قاعدة البيانات هذه من شأنها أن تيسر على الباحثين وطلاب (الماجستير والدكتوراه) الحصول على براءات تسجيل الرسائل العلمية، وتوفر عليهم الوقت بعد أن كان يتحمل الباحث عناء السفر والمرور على عديد من الكليات والجامعات؛ للتأكد من أن موضوع بحثه لم يسبق تسجيله.

وأكد المحرصاوي، في وقت سابق، الثلاثاء، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الانفتاح والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية.

ونقل رئيس الجامعة تحيات شيخ الأزهر، للأئمة المشاركين في الدورة التدريبية الأولى (فنون الخطابة والإلقاء)  والتي عقدت بكلية الدعوة الإسلامية على مدار ثلاثة أيام بحضور الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور محمود الفخراني، مستشار وزير الأوقاف للتدريب، تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الجامعة والوزارة؛ بهدف رفع كفاءة الأئمة والدعاة من خلال هذه الدورات التدريبية التي يحاضر خلالها قامات جامعة الأزهر في مختلف التخصصات العلمية. 

وطالب رئيس الجامعة الأئمة المشاركين في الدورة بالتصدي للشائعات الهدامة التي تسعى للنيل من استقرار الوطن، مشيرًا إلى أن المؤسسات التي تتقوقع على نفسها ولا تسعى للتعاون مع غيرها لا يكتب لها البقاء وسرعان ما تنتهي.   

كما طالبهم بأن يدعوا الناس إلى التسامح من خلال ما تعلموه من وسطية واعتدال في مناهج الأزهر، وأن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم؛ مصداقًا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم: (تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلو بعدي أبدًا كتاب الله وسنتي)، قائلًا: إن الأمل معقود عليكم أئمة الأوقاف؛ فأنتم من تقفون على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس تسمع لكم وتتأثر بكم، فأنتم أصحاب رسالة.

 جدير بالذكر أن الجلسة بدأت بالوقوف دقيقة للاستماع إلى السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية.

الدكتور المحرصاوي الأزهر جامعة الأزهر الدراسات العليا مصر

الأكثر قراءة

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

خاص.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

الرئيس السيسى يطمئن على الفنان شريف الدسوقى.. ويوجه بتوفير الرعاية الكاملة

وزير التعليم يكشف مصير الثانوية العامة وموعد جدولها ٢٠٢١

تفاصيل انقلاب مقطورة جرار أمام قطار في فاقوس بالشرقية

استقبله السيسي.. مَن هو وزير خارجية قطر الذي دعا الرئيس لزيارة الدوحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

ماجد حبته

جولة بلينكن.. محطتان ناقصتان

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

جنود النيل.. حُماة النيل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عدوان الاحتلال متواصل: شهيد و16 معتقلًا واستيلاء على آلاف الدونمات اليوم

الاحتلال الإسرائيلى يطلق قنابل سامة اتجاه اللبنانيين فى الجنوب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من القدس