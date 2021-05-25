بلغتك المفضلة.. «التعليم» تنشر استبيان لطلاب الثانوية عن تعريب الجيولوجيا

الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستنشر استبيان لطلاب القسم العلمي ليختاروا اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا، وعلى أساس الإجابة سيتم إرسال امتحان الجيولوجيا للطالب باللغة التي يفضلها.

ووجه وزير التعليم رسالة لطلاب الثانوية العامة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان: “تعريب الجيولوجيا (مشكلة مزمنة)، مطالبًا من الطلاب الانتظار للإعلان عن نشر الاستبيان في الأيام المقبلة”.



وأعلن وزير التعليم، مساء الثلاثاء، رد الوزارة الرسمي على التساؤلات الخاصة "بالقصة والتعبير" في ضوء أن الامتحانات تعتمد على أسئلة “اختيار من متعدد”، قائلاً إن القصة مقررة كفن أدبي يدرسها الطالب، والامتحان سيكون نص أدبي مماثل نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.

أضاف شوقي أنه فيما يتعلق بالتعبير فقد وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الاسئلة في امتحان اللغة العربية لتلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد، ونظرًا لأنها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، لكن الحقيقة أنها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.