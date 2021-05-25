كريم غنيم: 2022 عام جني ثمار منظومة التحول الرقمي

قال المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا إن مؤشرات قطاع الاتصالات تؤكد تضاعف عدد مستخدمي الإنترنت والتطبيقات الرقمية، لافتًا إلى أن المصريين بعد كورونا أكثر استخدامًا لخدمات الإنترنت وهو مؤشر إيجابي نحو التحول الرقمي والشمول المالي للخدمات.

وأكد غنيم، لـ"الدستور"، أن الحكومة تولي اهتمامًا لتنفيذ مشروعات قوانين تتعلق بزيادة حجم المعاملات الإلكترونية والشمول المالي والتجارة الإلكترونية منها قانون نقل وحفظ البيانات وقانون التجارة الإلكترونية، مثمنًا دور القطاع الخاص في تنمية حجم موارد الدولة من المدفوعات الرقمية.

تابع رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي أن 2022 عام جني ثمار التحول الرقمي في مصر بعد الانتقال الي العاصمة الإدارية الجديدة والاعتماد علي تطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء والحوسبة السحابية في إدارة دولاب عمل الحكومة بالجمهورية الثانية.

وأوضح أن الانتهاء من تنفيذ مشروعات رقمنة التعليم والصحة ستؤدي الي نمو في تطبيقات وحلول التعليم عن بعد والتشخيص الكشف المبكر للأمراض عن بعد وزيادة في استخدام الأدوات وأجهزة الهواتف الذكية مشيرا إلي أن الدولة نجحت في مواجهة جائحة فيرس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .

في نفس السياق، قالت وزارة الاتصالات إن استراتيجية مصـر الرقمية تم صياغتها في إطار رؤية عمادها، ومحركها الفاعل هو أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فيما يتم تنفيذها وفقا لمنهج عمل يعتمد على تشجيع الابتكار لتطوير وتطبيق البحوث العلمية والتكنولوجيا البازغة في مبادرات محددة تهدف إلى توفير حلول غير تقليدية لتحديات حياتية واجتماعية ملحة، فضلًا عن تنمية المهارات الرقمية اللازمة بما يتيح فرص متميزة للتعلم والعمل للشباب والمرأة.



أضافت الوزارة أنه يجري تنفيذ مركز الابتكار التطبيقي المقرر أن يكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف إتاحة الفرصة لشـراكات ناجحة تجمع بين المتخصصين والأكاديميين والجهات المستفيدة والشـركات التكنولوجية الرائدة للعمل معُا على ابتكار حلول فعالة لتحديات المجتمع المصري باستخدام التكنولوجيات الرقمية الحديثة؛ مستعرضًا نماذج من مشروعات ينفذها المركز وتعكس مسارات القمة وأهداف التنمية المستدامة ويتم خلالها توظيف التكنولوجيات البازغة في الارتقاء بحياة المواطن.