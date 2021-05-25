محافظ بني سويف: تسلمنا 11 قلاب وسيارة جديدة لدعم منظومة النظافة

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، إن المحافظة تسلمت 11 قلاب وسيارة كسح بقيمة 5 مليون و772 ألف جنيه لدعم منظومة النظافة بالوحدات المحلية،وذلك من الاعتمادات المخصصة لنشاط تحسين البيئة وتدعيم منظومة النظافة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/2021.

وتم تسلم 12 قلاب وسيارة التي سيتم توزيعها على الوحدات المحلية بواقع: 8 سيارات للوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا(7سيارات نص قلاب" 4طن"+ سيارة كسح)، وعدد 2 سيارة قلاب "نصف نقل" للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا،وسيارة نص قلاب" 4طن" للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى وسيارة نص قلاب" 4 طن" للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية العمل على تشغيل المعدات بالكفاءة المطلوبة، والمتابعة الدورية لأعمال صيانة المعدات لضمان استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها الدولة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية

ووجه محافظة بنى سويف السكرتير العام بالإشراف على تسليم المعدات التي وردت للمحافظة وتم اصطفافها أمام مبنى الديوان العام للمحافظة على الوحدات المحلية،حيث تم اختيار السيارات 4 طن صغيرة الحجم لسهولة حركتها داخل الشوارع الضيقة بالقرى والعزب، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم ملف النظافة والتجميل بالمحافظة من خلال توفير الاعتمادات المطلوبة لدعم المنظومة، سواء في مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذي ونتائج مبادرة التوعوية التي ينفذها المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن حملة طرق الأبواب ، والتي تستهدف توعية وحث السيدات وأسرهن على الحصول على مصل لقاح فيروس كورونا، حيث قد أطلق المحافظ المبادرة منذ أيام ، مؤكدا على أهميتها في دعم جهود وخطة الدولة الشاملة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا