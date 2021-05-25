«المستثمرين»: توفير 1.6 مليار دولار من صندوق النقد يؤكد ثقة المؤسسات الدولية

قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تعهد صندوق النقد الدولي بتوفير 1.6 مليار دولار لمصر خلال الأسابيع المقبلة، يؤكد ثقة المؤسسات التمويلية و الدولية في قوة الاقتصاد المصري.

أضاف هلال، لـ"الدستور"، أن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري ترجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة المصرية منذ عام 2016، واصبحت مصر حريصة على استكماله.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن مصر استطاعت الخروج من أزمة كورونا باحترافية شديدة دون خسائر اقتصادية كبيرة، مثل باقي دول العالم، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في الاستمرار في عملية تدشين المشروعات القومية في ظل الظروف الحالية.

وأعلن صندوق النقد الدولى عن توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار.