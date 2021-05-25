وفد حماس بقيادة إسماعيل هنية يزور القاهرة الأيام المقبلة

يزور ‏وفد من حركة المقاومة الفلسطينية حماس برئاسة إسماعيل هنية ‎القاهرة خلال الأيام المقبلة لبحث جهود "لجم العدوان الإسرائيلي" وإعادة إعمار ‎قطاع غزة، وفق وكالة شهاب الفلسطينية.

بلينكن يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد اليوم الثلاثاء، أن مصر لعبت دورًا أساسيًا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي من إسرائيل، ضمن جولته بالمنطقة، إنه يجب العمل على وقف دوامة العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ملتزمة بحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات لغزة، مشيرا إلى أن هدف زيارته للمنطقة، والتي تشمل مصر والأردن ورام الله، هو خفض التوتر ودعم إسرائيل ومساعدة غزة.

وأضاف: "سنعمل مع شركائنا لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، ونؤمن بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

الرئيس الفلسطيني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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وبحث الطرفان، خلال اللقاء، آخر المستجدات لتثبيت التهدئة في كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس والضفة وقطاع غزة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وسبل التوصل للحل السياسي وتعزيز الشراكة الفلسطينية الأمريكية، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأعرب الرئيس عباس عن شكره للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن على الجهود التي قامت بها بالتعاون الوثيق مع مصر والأشقاء العرب والأطراف المعنية، لوقف إطلاق النار.

وأكد الرئيس عباس ضرورة أن يتم العمل على تثبيت التهدئة لتشمل وقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين المدعومين بقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، خاصة في المسجد الأقصى المبارك ومنع الاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين وطردهم من أحياء مدينة القدس في الشيخ جراح وسلوان، ووقف الاعتقالات وهدم المنازل والاستيلاء على الأرض الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.

وأطلع الرئيس عباس الوزير الأمريكي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أهمية التدخل الأمريكي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها المستمرة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يعمل على تقويض جهود إدارة الرئيس بايدن لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف التصعيد، كما أكد التزام الجانب الفلسطيني بالمقاومة الشعبية السلمية ونبذ العنف بكل أشكاله.