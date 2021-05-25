الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مشروع لمساعدة مرضى «الغسيل الكلوي» بمعرض الابتكارات العلمية

منار جمال
منار جمال

نجحت منار جمال، الطالبة بجامعة بني سويف وفريقها المعاون في تصميم فلتر هندسي نانوي لزيادة كفاءة وتقليل عدد مرات الغسيل الكلوي للمرضى، وذلك خلال مشاركتها بمعرض الابتكارات العلمية التي نظمته وزارة الرياضة خلال مايو الجاري، بمشاركات متنوعة من الشباب المصري والعربي بالسعوية والعراق.

جاء ذلك تزامنًا مع اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وإحلال وتجديد جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بمراكز علاج مرضي الفشل الكلوي بتكلفة ١٨ مليون دولار، لحث الشباب علي ابتكار العديد من المشروعات.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى فعاليات تحكيم معرض الابتكارات والاختراعات «أونلاين» بمشاركة أكثر من ٢٥٠ مشاركا من مختلف الدول العربية والأفريقية، والتي تقام خلال الفترة من (٢٤-٢٦) مايو الجاري، تزامنا مع انطلاق المعرض أونلاين على بوابة الوزارة بهدف إتاحته للجمهور من العامة والمتخصصين للإطلاع على الابتكارات والاختراعات المشاركة في المعرض.

وزارة الشباب والرياضة الرئيس السيسي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب التنمية المستدامة معرض الابتكارات العلمية

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