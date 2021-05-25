الثلاثاء 25 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الباز عن أزمة سد النهضة: «لازم نثق أنها مشكلة وهتتحل زى غيرها»

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك من يتمنى عدم حل أزمة سد النهضة، ليس كرها في الرئيس عبدالفتاح السيسي فقط، ولكن كرها في الشعب المصري كله، وعلى رأس هؤلاء الكارهين جماعة الإخوان.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك": "ناس كتير عارفة لو وصلنا لنقطة اتفاق في موضوع سد النهضة هنتكلم عن صورة اكتمال للقائد في مصر، لأن الرئيس السيسي نجح في حل الأزمة الليبية، وأزمة الإرهاب في سيناء، ومشكلة شرق المتوسط، والخلاف مع تركيا وقطر".

وأكد "الباز"، أنه لا بد وأن مشكلة سد النهضة "مشكلة وهتتحل"، منوها بأننا نعيش عصر دبلوماسية الأعصاب الهادئة، رغم الاستفزازات، لكننا دولة تثق في نفسها وفي مواقفها.

 

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