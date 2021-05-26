سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 26-5-2021 فى البنوك

يعرض لكم “الدستور” في تقريره اليومي كافة التفاصيل وأسعار العملات التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 26-5-2021 في البنوك وهي كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

حققت عملة الإمارات العربية في البنك المركزي المصري، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو 4.25 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وفي بداية التعاملات اليومية، سجلت عملة الإمارات العربية في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي

وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو 4.20 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المشرق

وفي بداية التعاملات اليومية، تداولت عملة الإمارات العربية في بنك المشرق، أمام الجنيه المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة

وأستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو 4.28 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي

وفي بداية التعاملات اليومية، تداولت عملة الإمارات العربية في بنك فيصل الإسلامي، أمام الجنيه المصري، نحو 4.23 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وأستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو 4.25 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو 4.24 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 4.28 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو 4.25 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع حوالي 4.28 جنيه.