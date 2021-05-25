الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المتحدة» تدشن صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام

المتحدة للخدمات الاعلامية
المتحدة للخدمات الاعلامية

تحدث المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "سينرجي"، والمتحدث الرسمي باسم الشركة، عن حالة الفنان شريف دسوقي، وكيف دعموه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون" مساء اليوم الثلاثاء، إن الاهتمام الأكبر بحالة الفنان شريف دسوقي كانت من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن سينرجي عندما رأت احتياج حالة الفنان للدعم، أنشأت "صندوق مخاطر العاملين في مهنة الإعلام"، وذلك لدعم الحالات الصعبة من مخاطر صحية ومخاطر في العمل لكافة العاملين في المجال الإعلامي.

 

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