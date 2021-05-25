الثلاثاء 25 مايو 2021
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سياسي

أستاذ جيولوجيا: مياه حوض النيل تكفى أربعة أضعاف السكان

الدكتور عباس الشراقي
الدكتور عباس الشراقي

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن القارة الإفريقية ليست زراعية كما يشاع، لكن بها موارد كبيرة، فهى لديها 25% من الأراضي الزراعية الصالحة فى العالم وتنتج 10% من الغذاء العالمى، لكنها تعتمد على الغذاء فى الاستيراد من الخارج، بالرغم من توفر الموارد والثروات الطبيعية والثروة الحيوانية، مضيفا أن 1/3 موارد العالم من المعادن موجود فى إفريقيا بالرغم من أنها قارة فقيرة.

أضاف شراقي، في الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ"يوم إفريقيا" أنه لا توجد تكنولوجيا حديثة، فهناك نقص كبير فى الإمكانيات بالرغم من وجود الثروات والموارد الطبيعية بصورها المختلفة، ولو توفرت الموارد والتكنولوجيا والإمكانيات المادية سيكون هناك 50% من الموارد المعدنية، مشيرا إلى أن حجم الموارد المائية كأمطار يتناسب مع مساحة القارة الإفريقية.

وأوضح أن مشاكل المياه ليست فى القارة الإفريقية فقط، فعلى مستوى الكرة الأرضية نسبة المياه العذبة محدود وهي 2.5% منها 2% فى المناطق القطبية شمالا وجنوبا ونصف فى المياه معظمها مياه جوفية، وعلميا ليس هناك شح مائي إنما هناك زيادة فى السكان نتيجة التوسع السكانى والصناعى والزراعى وغيره، مؤكدا أن المياه فى حوض النيل تكفي أربعة أضعاف السكان، لكن المشكلة فى الاستخدام، والشح موجود فى عدم التفكير فى استخدام هذه المياه.

ويحتفي الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الثلاثاء، بـ"يوم إفريقيا"، في سياق اهتمام الدولة المصرية وانفتاحها على عمقها الإفريقي كملف أساسي في السياسة الخارجية لمصر، باعتباره امتدادا للدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في دعم حركات التحرر من الاستعمار بالقارة السمراء.

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