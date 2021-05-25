الثلاثاء 25 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

4 عوامل تنذر بضياع الدورى على الأهلى

جريدة الدستور

أصبحت مهمة الأهلي في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021 صعبة للغاية بعدما واصل غريمه التقليدي الزمالك، انتصاراته محققا الفوز أمس على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح فارق النقاط بين القطبين 14 نقطة كاملة بعدما رفع الزمالك رصيده عند 54 نقطة ولكن من 24 مباراة في المقابل وصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثاني ولكن من 19 مباراة.

وعلى الرغم أن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة في حال الانتصار بها سيتخطى الزمالك بفارق نقطتين إلا أن هناك 4 عوامل تهدد مشوار الأحمر وتنذر بفقدانه اللقب.

ونستعرض هذه العوامل الأربعة على النحو الآتي:
 

التفاصيل..

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