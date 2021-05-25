الثلاثاء 25 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: مليار جنيه للتغذية الكهربائية بالساحل الشمالي في 2021

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة بصدد استكمال تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بمدينة العلمين الجديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه، ما بين توجيه مليار جنيه للتغذية الكهربائية للساحل الشمالى، و407 مليون جنيه إزدواج طريق مطروح / سيوة، 210.5 مليون جنيه لاستكمال إنشاء جامعة العلمين الدولية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة مطروح يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 20/2021 تبلغ 13,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 34% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 5.1% من الاستثمارات العامة الموزعة.

 وأشارت وزارة التخطيط، إلى أنه وفقًا للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بالمحافظة بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه 6,1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء  بنسبة 46,2%، ويخص قطاع الاسكان وتطوير العشوائيات 3,5 مليار جنيه بنسبة 26,7%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 12,5%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 842,6 مليون جنيه بنسبة 6,3%، وقطاع التعليم العالي 530,5 مليون جنيه بنسبة 4%، علاوة على استثمارات بقيمة 576,4 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 4,3%.

التخطيط مشروعات العلمين الجديدة الساحل الشمالى مطروح الخطة الاستثمارية

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