الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 26-5-2021

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الريال السعودى، حيث تتباين أسعار الريال مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية، بشكل يومى، ونستعرض لكم كافة التفاصيل والمعلومات عن حالة أسعار الريال السعودى داخل البنوك منها "البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى، بالإضافة إلى البنك المركزى المصرى"، وذلك وفقا لآخر تحديثات سعر الصرف. 

ونقدم لكم تقريرًا يوميًا يحتوى على كافة أسعار الريال السعودى، حيث يبحث القارئ المصري والعربي عن سعر العملة السعودية، على مؤشر البحث جوجل يوميا، حتى يتطلع على آخر تطورات الأسعار الخاصة بالعملة السعودية.

 

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 26-5-2021

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى اليوم 

وصل سعر الريال السعودى اليوم، في البنك الأهلى المصرى، عند الشراء ٤.١٥٢٤ جنيه مصرى، فيما بلغ سعره عند البيع ٤.١٨٦٣ جنيه مصرى. 

سعر الريال السعودى اليوم فى البنك التجارى الدولى cib

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي cib، عند الشراء ٤.١٥٢٤ جنيه مصرى، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩٢١ جنيه مصرى.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر اليوم

سجلت العملة السعودية، اليوم، في بنك مصر (الحكومى)، عند الشراء ٤.١٥٢٤ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٤.١٨٦٣ جنيه مصرى. 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى اليوم 

بلغ الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى، بحسب الأسعار الرسمية أمام الجنيه المصرى، عند الشراء ٤.١٦٢٢ جنيه، وسجل سعره عند البيع ٤.١٩٦٦ جنيه. 

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