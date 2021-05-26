الصوفي الأعلى بفلسطين يشارك فى مؤتمر علمى عن نقض الرواية الصهيونية

كشف الدكتور عبدالكريم نجم رئيس المجلس الصوفي الأعلى بفلسطين عن أن المجلس يشارك في المؤتمر العلمي الموسع عن نقض الرواية الصهيونية والقدس، لكشف زيف الرواية الصهيونية التي تروج للأكاذيب عن حق اليهود في أرض فلسطين، وكيف أن الشعب الفلسطيني عانى كثيرًا من الاحتلال، وقدم الآف الشهداء لنيل حريته.

وينظم المؤتمر عبر البث الحي المباشر، الأسبوع المقبل بمشاركة شخصيات سياسية وفكرية وعلمية ودينية من مختلف أنحاء العالم.



وتابع عبدالكريم قائلا: أمام مـا شـهدناه ونشـهده فـي منطقتنـا مـن معطيـات سياسـية متسـارعة نحـو

محاولــة بلــورة وفــرض حقــائق ومعــادلات سياســية بأبعادهــا الاقتصــادية والثقافيــة والاجتماعية، والدينيــــة، التــــي كــــان آخرهــــا وأكثرهــــا مفارقــــة مــــا ّســــموه (الســــلام

الإبراهيمـــي)، الأمـــر الـــذي ســـيؤدي ً حتمـــًا إلـــى اخـــتلال عمقهـــا الثقـــافي الحضـــاري

الإنســاني. ولكــون أرضــنا المباركــة وشــعبنا مالكهــا الشــرعي والوحيــد، همــا -حســب مبـادئ مواثيقنـا المقـرة ً أصـولًا (وثيقـة إعـلان الاسـتقلال، ميثـاق م.ت.ف، والقـانون الأساسي الفلسطيني) - جزء لا يتجـزأ مـن الأرض العربيـة والأمـة العربيـة... نتجـه بهـذا البرنــامج إلــى مناقشــة هــذه المعطيــات المفروضــة علينــا وعلــى منطقتنــا ببعــديها الثقـافي وحقيقــة أصــالتها التاريخيــة؛ لمحاولــة استكشــاف مــدى نجاحاتهــا السياســية والثقافية والاقتصادية، والآليات الأجدى للتعامل معها ومواجهتها وإفشالها.



إن هـذا البرنـامج (نقـض الروايـة الصـهيونية) متوافـق ً تمامـا مـع اسـتراتيجية النضـال الفلســــطيني المرحلــــي (المقاومــــة الشــــعبية) التــــي أقرهــــا المجلســــان الــــوطني والمركزي، وبالتالي اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، وكـذلك اللجنـة المركزية لحركـة فـتح، والحكومـة الفلسـطينية، كونـه يعمـل علـى مقاومـة سياسـة التهويد التـي تتعـرض لهـا مدينـة القـدس المباركـة ومختلـف الأراضـي الفلسـطينية.

وَأشار نجم إلى أن الهدف العام للمؤتمر هو استنهاض الوعي الوطني والعربي لمواجهة الرواية الصهيونية المزعومة، كما أنه توجد أهداف فرعية للبرنامج أولها تصـليب صـمود شـعبنا العربـي الفلسـطيني علـى ترابـه الـوطني فـي نضـاله لـدحر الاحتلال وإنجاز الاستقلال وفي كل أماكن وجوده، وثانيا التأســيس العلمــي لعمليــة اســتنهاض الــوعي الــوطني الفلســطيني والقــومي العربي لمواجهة الرواية الصهيونية المزعومة، كذلك تفعيــــل مشــــاركة الجامعــــات الوطنيــــة والعربيــــة ومراكــــز الأبحــــاث والبــــاحثين المختصين بهذا المجال، وبناء المكونات العلمية اللازمة لصياغة الرواية العربية الفلسطينية (الأرض/ الإنسان).



َوتابع: أن المــؤتمر هــو أحــد بنــود خطــة عمــل برنــامج (نقــض الروايــة الصــهيونية) التــي

صـاغها فريـق العمـل المصـغر فـي مفوضـية المنظمـات الأهليـة وغيـر الحكوميـة فتح، والتي أقرتها واعتمدتها هيئة الإشراف العليـا. ّ



ويعـد البرنـامج ً جـزءا مـن آليـات ووسائل الفريق لتحقيق الهدف العام والأهـداف الفرعيـة المتفـق عليهـا، وفكرتـه الأســاس عقــد مــؤتمر علمــي أكــاديمي محكــم، يشــارك فــي فعالياتــه جامعــات الـوطن، ومراكـز البحـث العلمـي، والبـاحثون بـذات الاختصـاص. ويتمحـور اختصاصـه بتفنيد ونقض ما يسمى (الرواية الصهيونية) ً تحديدا.



وأشار :قائلا الهدف العام للمؤتمر مواجهـــة الروايـــة الصـــهيونية المزعومـــة، والتأســـيس العلمـــي لعمليـــة استنهاض الوعي ً وطنيًا وعربيا، وكذلك الأهداف الفرعية للمؤتمر، والفصـــل بـــين النصـــوص التوراتيـــة والروايـــة الصـــهيونية الاســـتعمارية، وبيـــان التناقض والتعارض بينهما، وإشراك كل الطاقات الوطنية العلمية ( ً أفرادا/ مؤسسات) ذات الاختصاص، وإيجــاد منــاخ حــواري علمــي إيجــابي بــين مختلــف الــرؤى والمــدارس التــي لهــا علاقة تخصصية بالموضوع.