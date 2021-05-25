من غزة لـ مصر: دعمكم «بيرد فينا الروح».. وشكرا للرئيس السيسي (فيديو)

لا يتوقف الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة المحاصر، عن التعبير عن حبهم وتقديرهم الكبيرين لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد التمكن من وقف التصعيد الإسرائيلي ضد غزة، والإعلان عن مبادرة إعادة إعمار القطاع بتخصيص 500 مليون دولار، وإرسال أكثر من 140 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى استئناف العمل في معبر رفح البري.

ورغم أن محمد الكحلوت، 25 عاما- يعيش داخل قطاع غزة- لم يزر مصر إلا أنه عكف على إعداد رسالة مصورة إلى القاهرة - خص بها "الدستور" - تعبير عن مدى حبه لها.

فلسطيني يوجه رسالة في حب مصر

"فلسطيني بروح مصري" هكذا يصف الكحلوت نفسه، متحدثا عن فرحته العارمة بما تقدمه مصر من أجل القضية الفلسطينية بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص.

وقال الكحلوت، في حديثه لـ"الدستور": "أردت نقل رسالة بلسان كل المكونات الفلسطينية للشعب المصري، ورسالتي شاملة من جيل الشباب وجميع الأعمار هنا، وليس من هم في عمري أنا فقط".

وأضاف أنه يشارك في أي فعالية أو مهرجان أو قفة تضامنية تقام دون تردد وهو يحمل العلم المصري، موضحا أن عبارة" تحيا مصر" تتردد في كل شوارع فلسطين، مشيرا إلى أنه يحلم بزيارة مصر.

مواطن فلسطيني: مصر لا تتخلى عن غزة

وتابع: "سعيد جدا لأن مصر دائما لا تتخلى عنا، وهي أول بلد تهتم لأمرنا والقضية الفلسطينية، خاصة غزة، وترسل قوافل المساعدات، وهو ما أعطى أمل لنا كثيرا خاصة أننا كنا في أجواء حرب، ونفسيتنا بحاجة لدعم معنوي من بلد يحبها الفلسطينين زي مصر".

وعن رسالته في الفيديو، قال الكحلوت: "عملت على ذلك الفيديو بنفسي، والذي دفعني لذلك هو حبي لمصر، وأقل ما يمكني أن أقدمه لأم الدنيا، ما يعكس صورة الحب الذي نكنه لها".

وأضاف: "مصر لما تدعمنا بترد فينا الروح، ونشكر مصر وقياداتها ورئيسها عبدالفتاح السيسي".

نجاح الجهود المصرية في وقف التصعيد ضد غزة

كانت مصر نجحت في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منذ فجر الجمعة الماضي، على حدود غزة، بعد استمرار التصعيد لمدة 11 يوما.

وأرسلت مصر وفدين أمنيين لتل أبيب والأراضي الفلسطينية، لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.