الأربعاء 26 مايو 2021
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فن

«بنمثل عليها وقلعنا الأسود».. رامى رضوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

جريدة الدستور

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال رضوان، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "دي إم سي"، إن ظروفها الصحية تمنعنا أن نبلغها بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن.

وأضاف: "دلال عبدالعزيز تعاني من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا وهذه المرحلة مماثلة لفترة الإصابة".

وأوضح أن قلب دلال عبدالعزيز حاسس بوفاة سمير غانم لأنه كان رفيق الدرب وهناك ترابط في الأرواح في القلوب والعقول، معقبا: "ندعي الابتسامات أمام  دلال عبدالعزيز ومش بنلبس أسود أمامها وفصلنا التليفزيون اللي في أوضتها".

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