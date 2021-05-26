الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الثانوية العامة

«التعليم» تعلق على أسئلة «القصة والتعبير» للثانوية العامة

وزير التعليم
وزير التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القصة بامتحانات الثانوية العامة مقررة كفن أدبي يدرسها الطالب.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان سيكون نص أدبي مماثل نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه فيما يتعلق بالتعبير فقد وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة اسئلة الاختيار من متعدد، ونظرا لأنها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، لكن الحقيقة أنها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلم التعبير.

وأضافت: «بالتالي نستنتج من هذا أن القصة والتعبير لم يتم إلغائهما كما يشيع البعض وإنما قمنا بوضع أسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما متلائمة مع نوعية الأسئلة المستخدمة».

ونصحت وزارة التربية والتعليم الطلاب بإعادة النظر في الامتحان وإجاباته عند نشره يوم الأحد للتعرف على هذه النوعية من الأسئلة.

وزير التربية والتعليم اللغة العربية امتحانات المركز القومى للامتحانات امتحانات الثانوية وزارة التربية امتحانات الثانوي

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