إنقاذ قدم شاب من البتر بمستشفى الزهور في بورسعيد

نجح أطباء مستشفى الزهور ببورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فى إنقاذ قدم شاب بمنتصف العشرينيات من البتر نتيجة حادث طريق، وذلك بعد استقباله عن طريق الإسعاف بقسم الطوارئ بالمستشفى.

تم التعامل مع الحالة من قبل فريق طبي متخصص بمستشفى الزهور بورسعيد، وتم عمل الفحوصات والأشعات اللازمة وتبين أن الشاب يعانى من "جرح تهتكى شديد جدا بجلد القدم اليسرى، وسقوط كامل للقدم، وخلع بمفصل الكاحل، وتهتك وإنتزاع لخمسة أوتار الباسطة للمفصل"، وتم التأكد من سلامة حزمة الأوعية الدموية وتدفق الدم من قبل إستشارى جراحة الأوعية الدموية بمستشفى السلام بورسعيد، بعد الإستعانه به نتيجة التواصل والتعاون المثمر بين الإدارات وسرعة تواصل.

وقرر الأطباء دخول المريض لغرفة العمليات، وتحت مخدر نصفي تم تنظيف وتهذيب الجرح ونقل الأوتار وإصلاحها وعمل أسيله عضل محليه وتثبيت المفصل بواسطه أسلاك كيرشنر بعد رده وتغطية الأوتار ومتابعة حالة الجلد وعمل جبيره فوق الركبه اليسري، وتم الإطمئنان على نجاح العملية بعمل أشعة توضيحية للقدم، ويتم متابعة حالة المريض والتغيير على الجرح داخل المستشفي .

لم ينتهى دور "التأمين الصحي الشامل"، وتم حجز مواعيد للمريض للمتابعة بعيادة التجميل بمستشفى السلام بورسعيد، لمتابعة العمل والوصول لأفضل النتائج، ورجوع الشاب لحياته الطبيعية .

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فريق أساتذة القلب والقساطر القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بقيادة الدكتور طارق رشيد، أستاذ القلب والقسطرة القلبية وخبير مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية، في إنقاذ حياة مسنة تبلغ من العمر 72 عامًا من خلال إجراء عملية أوعية دموية لها عن طريق القسطرة التداخلية وباستخدام تقنية المنظار الداخلي (I VUS)، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن المريضة كانت تعاني من ضيق شديد الخطورة بنسبة 95% بالجذع الرئيسي الأيسر للقلب، وتم إنقاذها بعد معاناة لمدة أسبوع كامل، بحثًا عن مكان تجري فيه جراحة قلب مفتوح أو تركيب دعامات ومبلغ يفوق ال 100 ألف جنيه للعلاج بأحد المستشفيات الخاصة، وكادت أن تفارق الحياة نظرًا لخطورة حالتها الصحية الشديدة.

وأضافت الهيئة، أنه فور دخول المريضة مجمع الإسماعيلية الطبي، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، وعلاجها على يد فريق من أمهر أطباء القلب والقساطر القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وذلك دون تحمل المريضة أي أعباء مالية، حيث تم إجراء عملية القسطرة اللازمة للمريضة باستخدام تكنولوجيا قسطرة الموجات الصوتية الوعائية والمعروفة بـ (I VUS)، والتي تتيح للأطباء تشخيص أمراض الأوعية الدموية بدقة متناهية، كما أنها تتيح للمريضة ممارسة حياتها الطبيعية بعد فترة قليلة من إجراء العملية للاستغناء عن الشق الجراحي ومضاعفاته.

وتابعت الهيئة: أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية للمريضة داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، يضم كلًا من د. طارق رشيد، أستاذ القلب والقسطرة القلبية وخبير مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية ورئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، و د. أحمد شبل، استشاري القلب والقساطر التداخلية، و د. معتز سلامة، أخصائي علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، و د. محمد سليمان، أخصائي علاج أمراض القلب، و د. شادي عقل، أخصائي علاج أمراض القلب، و ميس حنان حموده، مشرفة التمريض، و أ. عبدالرحمن غريب، أخصائي تمريض، و أ. إبراهيم عباس، أخصائي تمريض، و أ. عمر وجدي، فني القسطرة.

جدير بالذكر أن مجمع الإسماعيلية الطبي، يوفر أكثر من 30 تخصصًا طبيًا بمجمع الإسماعيلية الطبي لخدمة المرضى من أبناء محافظة الإسماعيلية ومدن القناة، ومنها خدمات علاج أمراض (القلب والصدر، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، الجراحات العامة، التجميل، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأورام، العيون، الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، الجلدية، النفسية والعصبية، الكُلى، الروماتيزم، الأمراض الوراثية، إضافة إلى المناظير والقساطر القلبية)، كما تشمل خدماته مركز لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، فضلًا عن أن يضم مجموعة من أمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية.