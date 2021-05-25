قومى المرأة بسوهاج يطلق حملة لتوعية السيدات بأهمية التطعيم بلقاح كورونا

انطلقت اليوم حملة طرق الأبواب التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح خاصة كبار السن، ومساعدتهن فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع الوزارة، من خلال الخط المختصر 15115، أو فرع المجلس، وتستمر لمدة 3 أيام حتى بعد غد الخميس.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، إن الحملة استهدفت فى اليوم الأول لها 8668 سيدة، و6151 رجل، بإجمالى 14 ألف و819 مستهدف بقرى مراكز أخميم والمنشاة، ساقلته، جهينة، دار السلام، و2750 زيارة منزلية.

وأشارت وهبى، إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من الفيروس، لحماية أنفسهن وأسرهن وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

وفي السياق نظم فرع المجلس القومى للمراة بسوهاج، تديب لتوعية الرائدات الريفيات اللاتى سيتم الاستعانة بهن فى حملة طرق الأبواب بقرى مراكز المحافظة، لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا بحضور عضوات وأعضاء المجلس ومسئولة مكتب الشكاوى .

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج ، ان الحملة تستهدف توعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح خاصة كبار السن، ومساعدتهن فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع الوزارة، من خلال الخط المختصر 15115، أو فرع المجلس، وتسنمر الحملة لمدة 3 أيام اعتبارا من الغد الثلاثاء.

وأشارت وهبى، إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من الفيروس، لحماية أنفسهن وأسرهن وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.

كما نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، حملة لطرق الأبواب فى 4 مراكز المراغة، جهينة، أخميم، دار السلام، بهدف رفع الوعى المجتمعى بأهمية اختيار منتجات الغذاء الآمنة على صحة المرأة والأسرة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس بسوهاج، وأضافت أن الحملة تشمل أيضا التعريف بكيفية التعرف على المنتجات الصحية المفيدة على صحة الأسرة وطرق استخدامها.

وأشارت وهبى، أن الحملة استهدفت فى اليوم الأول 12 ألف و 516 سيدة ورجل وطفل، بقرى الأحايوة، العيساوية شرق، الكولة، البلابيش المستجدة، البلابيش بحرى، وفى اليوم الثانى 23 ألف و460 شخص، بقرى اقصاص، البطاخ، الغريزات، الوقدة، أولاد اسماعيل.