الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطلق 13 قافلة طبية في عدة محافظات غدا

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، يومي ٢٦ و٢٧ مايو للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون في محافظات (البحر الأحمر - السويس - القاهرة - بني سويف - دمياط - الإسكندرية - المنيا - البحيرة - سوهاج - قنا - مطروح - المنوفية - أسوان).

وزارة الصحة والسكان قوافل طبية حياة كريمه

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