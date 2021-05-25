«الصحة» تطلق 13 قافلة طبية في عدة محافظات غدا
أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، يومي ٢٦ و٢٧ مايو للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون في محافظات (البحر الأحمر - السويس - القاهرة - بني سويف - دمياط - الإسكندرية - المنيا - البحيرة - سوهاج - قنا - مطروح - المنوفية - أسوان).