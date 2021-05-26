القصة الكاملة لترقية دكتور جامعة الإسكندرية التى أغضبت الطلاب

أثار قرار كلية العلوم جامعة الإسكندرية، بترقية الدكتور محمود مرسي عضو هيئة تدريس، غضب طلاب وخريجي الكلية بسبب الكثير من مواقفه التى اعتبروها سلبية، من خلال تعاملهم معه.

تعليقات الطلاب

وفي ذلك السياق علق عدد من الطلاب على منشور الصفحة الرسمية للكلية على "فيسبوك"، يتضمن قرار الترقية، حيث قالت يسرا جابر: "أنا عمري ما أخدت معاه أي سيكشن طول الـ 4 سنين في الكلية، لكن سيرته مكنتش حلوة أبدًا، مفيش طالب يجيب سيرته إلا ولازم يقول موقف أو سوء معاملة صدرت منه، إحنا كطلبة بنحب الدكاترة اللي بتعاملنا حلو، وفي دكاترة كتير بنحبها فأكيد مفيش طالب هيكره معيد أو دكتور إلا إذا عامله فعلا وحش، وأخيرا أنا فاكرة إني دخلت معمل بسأل عن دكتور أو عن حاجة فى مادة عاادي - دا سؤال يعني - ورد علي شخص بطريقة سيئة جدا لدرجة إني طلعت بقول هو في إيه ماله بيكلمني كدا ليه دا أنا بسأل سؤال لله يعني لقيت طالبة واقفة بتقولي لاا عادي دا محمود مرسي ف قولتها هو دا دكتور محمود مرسي ف أنا بحمد ربنا إني اتخرجت وربنا نجدني ولا أخدت معاه سيكشن، والله يكون فى عون الطلبة أما سؤال وكلمني كدا أومال بيعمل إيه ف اللي بيدرسلهم".

وفي نفس السياق علق أحمد محمد إبراهيم على المنشور قائلًا: "مش هزايد عليك أكتر من الكلام اللي إتقال لأنك حرفيًا أذتنا نفسيا في كل تعامل معاك، وكرهتنا في حياتنا كلها من كلمة ملهاش لازمة طلعت منك فى سيكشن مش فاكرين منه حاجه غير أذيتك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ياخي عليك من الله ما تستحق والله، لا أكثر فنظلمك ولا أقل فلا تشف صدورنا".

وعلق حساب باسم فاطمة رشدي على المنشور قائلة: "عمري ما انسى رفضك إن أدخل السكشن بالرغم إنى قولتلك كنت ف المستشفى بجيب علاج لماما وياريتك رفضت وأنا برة الباب دخلتني قدام السكشن كله وحرجتني قدامهم وبعدها مسحت اسمي من الجروب بتاعي ومن السكشن كله لولا دكتور دعاء ربنا يكرمها خدتلي حقي قدام المعمل كله حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

رد الكلية على موجة الغضب



وعلى الجانب الآخر قامت الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم بجامعة الإسكندرية بغلق خاصية التعليقات، بالإضافة إلى أن الدكتور محمود مرسي قام بغلق جميع حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي مكتفيًا بالصمت.