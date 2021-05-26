الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخر تحديثات مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 26-5-2021

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 26-5-2021، ونستعرض لكم خلال التقرير كافة المعلومات عن مواقيت القطارات، التي يقبل عليها المواطنون يوميا، للسفر والتنقل بين المحافظات، وتعد القطارات أحد أهم وسائل النقل.

ونقدم لكم خلال التقرير مواقيت القطارات المتجهة إلى الوجه القبلى والوجه البحري، حتى يستطيع المواطنون التعرف على مواعيد القيام وخطوط القطارات، ونوع ودرجة القطار.

آخر تحديثات مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 26-5-2021  

لديكم مواقيت القطارات المتجهة إلى الوجه القبلى والوجه البحري وفقا لهيئة السكك الحديدية، كما هو موضح بالتالي: 

- قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 4 مساءً.

- قطار رقم 2006 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:15 مساءً. 

- قطار رقم 2012 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 5:30 مساءً.

- قطار رقم 872 القاهرة اسيوط موعد قيامه الساعة 5:35 مساءً.

- قطار رقم 980 القاهرة أسوان، موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.

- قطار رقم 2010 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10 صباحًا.

- قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12 ظهرًا. 

- قطار رقم 986 القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 1 ظهرًا. 

- قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 2 ظهرًا.

مواعيد قطارات الوجه البحري اليوم 

- قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا. 

- قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8.35 صباحا. 

- قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه الساعة 11.15 صباحا. 

- قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا. 

- قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 5 صباحًا.

- قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6 صباحًا. 

- قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 8 صباحًا.

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