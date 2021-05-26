الأربعاء 26 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أبرزها أنه ستار».. هكذا جاءت كلمة الليل في مفردات الحارة المصرية

الحارة المصرية
الحارة المصرية

الليل وآخره ، هي واحدة من العبارات المصرية التى وردت فيها كلمة الليل ضمن مفردات الحارة المصرية ومعناها مازال الطريق طويلا، وفى هذه الحالة تأتى بمعنى الصبر على جور أو التأنى من أجل كسب الجولة الأخيرة، وهذا يؤكد أنها تأتى من قبل شخص يبدو فى موقف ليس قوى لكنه يأمل أن يكسب فى نهاية المطاف. 

 
 ولم تكن عبارة الليل وٱخره هى العبارة الوحيدة أو المثل الشعبي الوحيد الذى جاءت فيه كلمة الليل على لسان أبناء الحارة المصرية، فهناك عدة أمثال شعبية وردت بها كلمة الليل نستعرضها فى السطور التالية . 


 - كلام الليل تطلع عليه الشمس يسيح 


يقال هذا المثل الشعبى فى الحارة المصرية تأكيدا على عدم الثقة فى شخصية المتحدث . لذا يقول القائل كلامه زى الليل تطلع عليه الشمس يسيح، أى أن ما قاله  المتحدث هو مجرد وعود براقة لكنها كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة، وفي الصعيد يقولون كلام الليل  مدهون بزبدة تطلع عليه الشمس يسيح، فهم يتخيلون كلام الشخص الكاذب مثل الدهن الذى يذوب بعد تحمد حين تسقط عليه الشمس .

- كل ليل بعده نهار 


يقال هذا المثل الشعبى الشهير فى الحارة المصرية، تأكيدا على نهاية الظلم مهما طال أمده .

- عدى يا ليلة 


هى عبارة مصرية يقولها شباب الحارة تعبيرا عن الحنق والغيظ من كلام وأفعال الشخص المتحدث، فإذا ما اعتاظ الشاب من أبناء الحارة الشعبية وأراد أن يعبر عن غضبه بطريقة مهذبة يقول عدى يا ليلة . 

- ليلة وتعدى 

 
هى عبارة لها معنى مختلف عن عدى ياليلة، لأن معناها ستنقضى هذه الليلة بكل ما فيها من جهد وتعب، ودوما ما تقال هذه العبارة وقت السفر ليلا، أو أثناء وقوع حدث ما يتطلب السهر حتى الصباح دون راحة .

- يا ليل يا عين 


هى عبارة شهيرة فى الغناء المصرى وهى جمله طربية يقولها المغنى بمقامات موسيقية  مختلفة .

- الليل ستار 

 
عبارة يقولها أبناء الحارة المصرية ، إذا ما أراد الشخص أن يقوم بمهمة معينة فى النهار فينصحه الٱخر أن يقوموا بمهتهم ليلا ، حتى لا يراهم أحد،  بالليل ستار لان حركة الناس تكون أقل ليلا وخاصة فى القرى كما أن الإضاءة تكون أقل. 

 

الليل وآخره الحارة الحارة المصرية مثل شعبى عدى يا ليلة

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