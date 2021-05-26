المقدم محمد الفولى يعلن خوضه انتخابات الاتحاد المصرى للتايكوندو

أعلن المقدم محمد الفولي نجل اللواء أحمد الفولي مساعد وزير الداخلية السابق، عن خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للتايكوندو على مقعد العضوية.

وقال الفولي إنه استكمالًا لمسيرة والده وجده، قررت خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للتايكوندو على مقعد العضوية، وذلك كوني ابن من أبناء اللعبة التي بدأت ممارستها في نادي الزهور الرياضي الذي يعد أحد معاقل اللعبة حتى إنضمامي لفريق الشرطة للتايكوندو بعد التحاقي بكلية الشرطة.



وأضاف أن لدي رغبة في استكمال مسيرة الوالد والمساهمة في تطور وانتشار رياضة التايكوندو على المستوى المحلي والعربي والإفريقي والدولي.



وتابع أن: طموحي هو المحافظة على مبادئ اللعبة وصنع أبطال من كل ربوع مصر من مطروح إلى الصعيد ونشر اللعبة وتطويرها داخل كافة مراكز الشباب لتوسيع قاعدة اللاعبين مما يساهم في تحسين مستوى لاعبي المنتخب.

وأوضح الفولي: لقد استطلعت أراء المقربين وشيوخ الرياضة في الوسط الرياضي المحلي والدولي ووجدت ترحيب كبير ودعم قوي لهذا القرار.. أتمنى أن أكون على قدر المسئولية وأتمنى أن أسير على نهج والدي وجدي ليظل اسمهم في الرياضة التي أفنى فيها حياتهم.

وكان قد توف اللواء أحمد الفولى نائب رئيس الاتحاد الدولى للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقى، منذ عدة أشهر .



وكان الاتحاد العالمى للتايكوندو قد أسند للاتحاد الأفريقى برئاسة الفولى تنظيم بطولة كأس الرئيس ديسمبر المقبل فى أسوان بمصر، وذلك بعد اعتذار كوت ديفوار عن عدم تنظيم البطولة، وبذل اللواء الفولي مجهودات كبيرة من أجل تنظيم بطولة عالمية تليق باسم مصر، خاصة بعدما نظم المغرب أول نسختين من البطولة بنجاح كبير.



الفولي قد أحدث طفرة فى التايكوندو الأفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الأفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

وفى سياق مختلف، سلم اتحاد التايكوندو لاعبى المنتخب المكافآت الخاصة بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية التى ستقام في طوكيو 2021، وذلك على هامش المعسكر الذى يقيمه لاعبو المنتخب بالمركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية.

وتأهلت مصر بالكوتة الكاملة، حيث حصل على تذكرة الأولمبياد كل من الرباعى هداية ملاك، ونور حسين، سيف عيسى، عبد الرحمن وائل، بالإضافة إلى ثنائى الباراتايكوندو سلمى على ومحمد الزيات.

وشهد المعسكر الظهور الأول لهداية ملاك، خاصة أنها تغيبت عن المعسكر الماضى لخضوعها لعملية جراحية فى اليد لإزالة المسامير بعد إصابتها خلال بطولة أمريكا المفتوحة التى أقيمت العام الماضى.

ونجح منتخب التايكوندو فى الفوز بالبطولة العربية الافتراضية الأولى للبومزا، التى أقيمت فى الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهبيات، و 3 فضيات، بالإضافة إلى 3 برونزيات، وجاء المغرب فى المركز الثانى برصيد 9 ميداليات، وتونس ثالثة بـ 5 ميداليات، بينما جاءت قطر رابعة برصيد 3 ميداليات فقط

وحقق الذهبيات هنا وليد عوض، وجنة الله حامد، وشهد أسامة، وعلى بدر، وفيما يخص الفضيات فجاءت عن طريق هبة نديم، وروان جاسر، وأباء أحمد كامل، سلمى خالد حسنى، وعلى مستوى البرونزيات فحققها شيماء عزت، ومحمد عادل.