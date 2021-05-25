18.4 مليار جنيه لأعمال البنية الأساسية والمرافق بالمدن الجديدة خلال 2021

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 18.4 مليار جنيه من الاستثمارات العامة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق لعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية خلال العام المالى الحالى 2020-2021، لافتة إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يستحوذ على النصيب الأكبر بنسبة 84% من الاستثمارات المستهدفة، يليه مدينة العلمين الجديدة بنسبة 10%، بينما توزع النسبة المتبقية من الاستثمارات بين مدينة المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، أسيوط الجديدة.



أوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن حجم الاستثمارات الموجهة لاستكمال أعمال البنية الأساسية لمدينة العاصمة الإدارية قاربت 16 مليار جنيه، موزعة بين 7.8 مليار جنيه لمركزتجميع البيانات، و7.5 مليار جنيه لاستكمال مشروع المونوريل، 785 مليون جنيه لتجهيز مبانى الخدمة العامة بالحى الحكومى والسكنى.



يشار إلى أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/20 تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5%، إلى جانب تحقيق معدل استثمار بنحو 10.8% باستثمارات كُلية تُقدر بـ 740 مليار جنيه، وأن يصل معدل البطالة إلى حوالي 10%، كما تستهدف الخطة إتاحة تمويل بحوالي 13 مليار جنيه لتشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير 870 ألف فرصة عمل.

وتشمل الخطة توجيه 15% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 56.8 مليار جنيه، وتوجيه 64% من الاستثمارات لتطوير البنية الأساسية بقيمة 246.1 مليار جنيه، ونسبة 27% للتنمية البشرية والإجتماعية بقيمة 102.6 مليار جنيه، وتبلغ نسبة 6% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 22.9 مليار جنيه.

وتتضمن "خطة المواطن" أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.