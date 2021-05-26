الأربعاء 26 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة سيدة شنقا عقب زواجها من مسن يكبرها بـ47 سنة فى البساتين

جثة
جثة

 شهدت منطقة البساتين، بمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية عقب وفاة سيدة لم يتعدى عمرها ٢٢ عامًا شنقًا، داخل شقتها عقب زواجها من مسن يكبرها بـ ٤٧ سنة، حيث أقدمت سيدة في العقد الثالث من عمرها علي الانتحار بدائرة قسم شرطة البساتين عقب شنق نفسها  مستخدمه إيشارب في مأسورة غاز داخل شقتها.

بداية الواقعة

كانت بداية الواقعه عندما تم إبلاغ رجال مباحث قسم شرطة البساتين بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعنوان الكائن شارع حسن فتوح من فادية كامل.

وبانتقال رجال مباحث القسم، تمكنوا من التقابل مع المبلغ، ويدعي «عاشور. ع. ع»، ٦٩ سنة، صاحب مقلة، ومقيم محل البلاغ.

اكتشاف الجثة

وأفاد عقب عودته لمحل سكنه محل البلاغ، اكتشف قيام زوجته «دنيا. ش. م » ٢٢ سنة، ربه منزل، ومقيمه محل البلاغ، متوفية بشنق نفسها على ماسورة الغاز بداخل الشقة مستخدمه إيشارب.

وبإجراء المعاينة تبين أن العقار مكون من ٥ طوابق، وأن الشقة  محل البلاغ بالطابق الأول بعد الأرضي، وتبين سلامة الأبواب والشبابيك، وأن الجثه لأنثي في العقد الثالث من العمر، مرتدية جلباب معلقة على ماسورة غاز بداخل الشقه بجوار باب الشقة.

و بسؤال المبلغ، أفاد بأن زوجته كانت تعاني من حاله نفسية، وهددت بالانتحار أكثر من مرة. 
 و بإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، أمر باستكمال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، و سؤال شهود العيان وأهلية المتوفية عما إذا كانت توجد خلافات بينها وبين زوجها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في القضية.

انتحار سيدة عقب زواجها مسن البساتين

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